Çay tüketmeyi seven evlerde en çok çay bardakları sararır ve diğer bardaklara oranla en çok temizlenen bardaklardır. Eğer sizde çaydan sararmış bardaklarınızı temizlemenin yöntemlerini arıyor ve bunun için çözüm bulmaya çalışıyorsanız "bardaktan çay lekesi nasıl temizlenir" haberimize göz atın.

Bardaktan çay lekesi nasıl temizlenir?

⦁ Bardağın içerisine limon suyu damlatın ver üzerine kaynar su ekleyin. Ortalama 5 - 8 dakika bekletin ve fırçayla temizleyin.

⦁ Farklı bir yöntem olarak lekeli bardağa kaynar suyu döküp üzerine karbonat ekleyin. Ortalama 5 - 8 dakika bekletin ve fırçayla temizleyin.

⦁ Kaynamış suyu bardağın içerisine dökün ve üzerine elma sirkesi ya da beyaz sirke ekleyin. Daha sonra süngerle temizleyin.

⦁ Çamaşır suyundan azar azar bardaklara dökün ve üzerine ılık su ekleyin. Ortama 5 dakika bekleyip bardağınızı kaynar suyla durulayın.

⦁ En etkili yöntem çay veya kahvenizi içer içmez çalkalayıp içine su döküp yıkayana kadar bekletmeniz.

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