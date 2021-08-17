Barınağa bırakılan köpekler ne hissediyor?

Her yıl binlerce köpek çeşitli nedenlerden ötürü barınağa gönderiliyor. Her ne kadar çalışanlar ve gönüllüler köpeklere gözleri gibi baksa da, barınaklar köpekler için problemli bir deneyim olabilir. Popular Science Türkiye'de yer alan makaleye göre, Utrecht Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, köpeklerin gece faaliyetlerine dayalı olarak yeni ortamlarına uyum sağlayıp sağlayamadıklarını araştırdılar. Araştırmacılar, gece kameraları ve tasmaya takılan küçük bir faaliyet takip cihazının yardımıyla barınakta yaşayan (benzer cins, yaş ve cinsiyetteki) 29 köpek ile 29 ev köpeğinin gece faaliyetlerini karşılaştırdılar.

GÜNLER SONRA BİLE HUZURSUZLARDI

Barınaktaki köpeklerin, evdeki köpeklere göre geceleyin çok daha az dinlendiğini keşfettiler. Bu oran özellikle ilk gece daha düşüktü. Huzursuzluk zamanla azalmış fakat köpekler, barınakta geçen 12 günden sonra bile gece vakti ev köpeklerine göre daha az dinlenmişler. “Bu huzursuzluğu, barınak köpeklerinin idrarında yapılan hormon ölçümlerinde de gördük” diyor araştırmacılardan Janneke van der Laan.

Barınak köpeklerinin idrarlarında, stres hormonu kortizol değerleri ev köpeklerine göre daha yüksekti. Bu oran ilk günlerin ardından da yüksek çıktı.

Daha ufak boyutlu barınak köpeklerinin ilk iki gece daha büyük boyutlu barınak köpeklerine göre daha huzursuz olması ve bu köpeklerin ayrıca daha yüksek kortizol değerleri sergilemesi de çarpıcıydı.

Araştırmacılar, köpeklerin takip edilmesini ve birkaç gece düzgün dinlenemeyen köpeklerin barınaktaki daha sakin noktalara taşınmasını öneriyor.







