Barınaktaki diğer kedileri serbest bırakan Quilty, tecrite alındı

Houston’daki Sonsuza Dek Dost Hayvan Kurtarma ve Sahiplendirme adlı barınakta bulunan Quilty isimli 7 yaşındaki kedi, sürekli aynı suçu işlediği için cezalandırıldı. Quilty'nin işlediği suç ise akıl almayacak derecede zekiceydi.

Quilty, barınaktaki diğer kedi arkadaşlarının kafeslerinin kilidini açmayı öğrenmiş ve onları sürekli serbest bırakmaya başlamıştı. Bu duruma daha fazla dayanamayan barınak yetkilileri, çareyi Quilty'yi farklı bir odaya koymakta buldu.

Quilty, ayrıca barınağa gelmeden önce yaşadığı evde de, evin kapısını açmayı öğrenip ve içeriye evin köpeğini alıyordu.

Kampanya başlatıldı

Barınağın Facebook hesabından paylaşılan bu durum sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları, #FreeQuilty etiketi altında Quilty'nin serbest bırakılması ve sahiplenilmesi için kampanya başlattı.





Barınaktan yapılan açıklamada, 'Quilty'nin hiç utanması yok. Bir daha içeri alınmayacak. Diğer kedileri defalarca serbest bıraktı. Ona Quilty-geçirmez bir oda yaptık. Bir daha diğer kedilerin yanına koymayacağız. Oda arkadaşları şimdiden onu özledi. Geceleri çıkıp gezmek hoşlarına gidiyordu' denildi.

Ouilty, şimdi kendisine uygun bir yuva arıyor. Yuva ilanında özellikle küçük çocukları olan aileler için, 'Kapalı kapıları açmayı severim. Eğer kapının benimle bir savaşa girdiğini görürsem, onu yenmek için elimden geleni yaparım' notu düşüldü.

Quilty'nin şimdiden binlerce hayranı var.

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