Ankara'da 'Barınamıyoruz Hareketi' tarafından düzenlenen izinsiz eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada oluşturulan 'Barınamıyoruz Hareketi', Ankara Ulus Meydanı'nda 'barınamıyoruz' eylemi düzenledi. Ankara Valiliği'nin izin vermediği eyleme katılmak üzere İzmir ve İstanbul'dan gelenleri taşıyan araçlar kent girişinde durduruldu. Polisin ikazına rağmen geri dönmeyen ve trafiği aksatan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yine aynı eylem kapsamında Kızılay'da eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açan kişiler de gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen söz konusu etkinliğe; İzmir'den katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir.

Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Etkinliğe İstanbul'dan katılmak üzere gelenlerin bulunduğu 2 araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine, önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ‘Barınamıyoruz Hareketi’ olayına ilişkin, “Araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır” dedi.

Ünal, TBMM Genel Kurulu’nda ‘Barınamıyoruz Hareketi’ne ilişkin açıklama yaptı. Ünal, “Burada 40 öğrencinin gözaltıyla ilgili bir husus paylaşıldı. Biz de hemen bu konuda bu yasaları uygulamakla görevli olan kolluk, emniyet, savcılık bunlardan hemen bilgi istedik. Ben hemen yüce Meclisle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi 'Barınamıyoruz Hareketi' 12 Aralık 2021 günü sosyal medyada toplantı çağrısı yapmış, valilikte bununla ilgili yasaklama kararı getirmiş” ifadelerini kullandı.

Ünal, şöyle konuştu:

“Yasaklama kararına rağmen 12/12/2021 günü saat 09.30 sıralarında söz konusu etkinliğe İzmir ilinden katılanların bulunduğu araç Eskişehir yolu Maliye uygulama noktasında durdurulmuş ve şahıslar müzakere yoluyla İzmir iline dönmeye ikna edilmiş ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış ancak İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada araçta bulunan şahısların araç şoförünü darp etmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Şimdi, burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak, burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhâlde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz. Burada bizi öğrencilere karşı baskı yapan totaliter bir yaklaşım suçlaması uğruna hukuk devletini katletmeye ve beraati zimmet asıldır evet ama öncelikli olarak bu hukuki ve yargı sürecini de takip ederek kendi devletimize, kolluğumuza, yargımıza güvenerek doğru bilgiyi alıp insanlarımıza doğru bilgi edinme hakkını sunmamız gerekiyor.”