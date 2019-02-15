Barış Akarsu Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kökdemir, OnurAkayMedya’ya röportaj verdi. Aynı zamanda 2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu’nun kuzeni olan Serkan Kökdemir, Akarsu hayranlarını sevindirecek açıklamalar yaptı.

Akarsu’nun demo olarak bir kayıt cihazına sadece gitarı ile seslendirdiği, kimsenin daha önce bilmediği ve duymadığı şarkı kayıtları olduğunu açıklayan Serkan Kökdemir, "12 yıl sonra yeni bir albümü çıkıyor. Büyük ses getireceğiz. Albüm için iyi bir müzik şirketi arayışı içerisindeyiz. Eğer güvenebileceğimiz iyi bir yapımcı ve senarist bulabilirsek hayatını anlatan güzel bir film için de start vereceğiz" dedi.

'DEHA BEY BİZİ ÜZDÜ'

2007 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun, kız arkadaşıyla tartışırken kaza yaptığını geçtiğimiz günlerde canlı yayında açıklayan Deha Bilimlier’e tepki gösteren Serkan Kökdemir, "Bu konu bizi Akarsu ailesi olarak çok üzdü. Aslında Deha Bey konuşmanın başlarında çok güzel şeyler söyleyerek abimi anıyordu ama daha sonra yaptığı bu sansasyonel açıklama gerçek anlamda bizi üzdü" ifadelerini kullandı.



