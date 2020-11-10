Katıldığı bir müzik yarışmasıyla adını duyuran Barış Akarsu kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanmıştı. Sesinin Cem Karaca'ya benzetilmesiyle dikkat çeken şarkıcı 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybetmişti.

Kısa süre önce Akarsu’nun hayatının film olacağı konusunda Instagram'dan yapılan açıklama sonrasında, en çok sorulan soru filmin başrol oyuncusunun kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı ve filmin vizyona gireceği tarih de henüz bilinmiyor.

Barış Akarsu kimdir?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979’da doğan sanatçı küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymuştu. Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu temmuz 2004'te Akademi Türkiye yarışmasına katılarak büyük ün kazandı. Üç yıl içinde iki stüdyo albümü çıkardı ve aynı zamanda Star TV'de yayınlanan Yalancı Yârim dizisinde oynadı. 29 Haziran 2007'de, çocuklara yönelik bir yardım konserinden dönerken trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.





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