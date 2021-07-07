Barış Akarsu'nun kazadan 6 saat önce çekilen videosu yeniden gündemde
14 yıl önce geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu'nun kazadan altı saat önce çekilen videosu yeniden gündeme geldi.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 17:35 Son Güncelleme:
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Barış Akarsu, Muğla Bodrum ilçesinde, 29 Haziran 2007 tarihinde 28'inci doğum gününü kutladıktan sonra geçirdiği kazada yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 4 Temmuz 2007'de yaşamını yitirmişti.
KAZADAN 6 SAAT ÖNCE ÇEKİLDİ
Bu hafta hem doğum hem de ölüm yıl dönümü olan ünlü şarkıcının eski görüntüleri, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
28 yaşındaki ani ölümüyle ailesi ve hayranlarını yasa boğan Barış Akarsu, kazadan altı saat önce çekilen görüntülerde, yanına gelen sevenleriyle sohbet ediyor. İki hafta daha orada olduğunu belirten şarkıcı, arkadaşlarıyla görüşeceğini söylüyor.
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