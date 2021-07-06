Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı
Galatasaray, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz transferinde sona yaklaşmıştı. Son pürüzler de giderildi ve oyuncu imzayı attı.
06 Temmuz 2021, Salı 17:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
DHA'nin haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun yarın Sarı-kırmızılı takıma 5 yıllık imza atması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
BUNLARI DA OKUYUN