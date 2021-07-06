Futbol Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı

Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı

Futbol

Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray, Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz transferinde sona yaklaşmıştı. Son pürüzler de giderildi ve oyuncu imzayı attı.

06 Temmuz 2021, Salı 17:35 Son Güncelleme:
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DHA'nin haberine göre, sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun yarın Sarı-kırmızılı takıma 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.


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