21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın yeni transferi oldu. Asıl mevkisi sağ kanat olan, forvet ve sol kanat da oynayabilen Barış Alper Yılmaz, en son Keçiörengücü’nde forma giyiyordu. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar…

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen Barış Yılmaz Alper, futbol yaşamına Rize'de başladı. İlk olarak Rize Özel İdare Spor altyapısında oynayan Barış Alper, 2017 Eylül ayında Ankara Demirspor'a transfer oldu.

Üç sezon Ankara Demirspor forması giyen Barış Alper Yılmaz, 43 resmi maçta 1 gol attı, 2020'nin Eylül ayında bir başka Başkent ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Keçiörengücü, sonraki satıştan yüzde 25 payla Barış Alper'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'de forma giydiği ilk sezonda Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren'in vazgeçilmezi olan Barış Yılmaz Alper, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başkent temsilcisi takımda 36 resmi maçta forma giyen Barış Yılmaz Alper, 8 gol attı, 5 kez de asist yaptı ve transferin gözdesi haline geldi.

Başarılı performansıyla Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta sonradan oyuna girerek Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü attı.

Asıl mevkisi sağ kanat olan, forvet ve sol kanat da oynayabilen Barış Alper Yılmaz, güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Türkiye U21 formasını 3 kez giyen ve 1 gol atma başarısı gösteren kanat oyuncusu, profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol, 5 asistle skora katkı sağladı.

7 kez sarı kart gören Barış Alper, kırmızı kart ise hiç görmedi.

Barış Alper Yılmaz, başarısıyla TFF 1. Lig'de dikkatleri üzerine çekti ve Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un genç oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için yarıştığı biliniyordu. Transfer yarışını Sarı-Kırmızılılar kazandı.