Barış Alper Yılmaz milli takımda sakatlandı

Milli takımlar hesabından yapılan açıklamada "Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynadığı maçta üzücü bir sakatlık yaşayan Galatasaray A.Ş. ve Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray A.Ş. camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.