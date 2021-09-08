Barış Alper Yılmaz milli takımda sakatlandı
Galatasaray'ın oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Ümit Milli Takım'da sakatlanarak oyuna devam edememişti. Yılmaz için TFF'den açıklama geldi.
08 Eylül 2021, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Milli takımlar hesabından yapılan açıklamada "Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynadığı maçta üzücü bir sakatlık yaşayan Galatasaray A.Ş. ve Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a ve Galatasaray A.Ş. camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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