Barış Arduç: Çocuk istiyoruz

Barış Arduç ile Gupse Özay, 2014’te ‘Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlamış, Temmuz 2020’de mutluluğa imza atmıştı. Barış Arduç önceki gün Levent’teydi. 13.00’te geldiği menajerlik şirketinden akşam 22.00’de ayrıldı. Oyuncu, evliliğine dair sorulara şu yanıtı verdi: “Gayet güzel gidiyor. Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. Kısmet nasip. Önce işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz gerçekleşir inşallah.”