Magazin Barış Arduç: Çocuk istiyoruz

Barış Arduç: Çocuk istiyoruz

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Barış Arduç: Çocuk istiyoruz

Geçtiğimiz temmuz ayında Gupse Özay ile evlenen Barış Arduç evliliklerine dair sorulara cevap verdi. Hakan KIRARSLAN / POSTA

04 Şubat 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Barış Arduç ile Gupse Özay, 2014’te ‘Deliha’ filminin setinde aşk yaşamaya başlamış, Temmuz 2020’de mutluluğa imza atmıştı. Barış Arduç önceki gün Levent’teydi. 13.00’te geldiği menajerlik şirketinden akşam 22.00’de ayrıldı. Oyuncu, evliliğine dair sorulara şu yanıtı verdi: “Gayet güzel gidiyor. Herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de istiyoruz. Ama zamanını bilmiyoruz. Kısmet nasip. Önce işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz gerçekleşir inşallah.”

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