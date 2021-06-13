Magazin Barış Arduç hayranlarını heyecanlandırdı

Barış Arduç hayranlarını heyecanlandırdı

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Barış Arduç hayranlarını heyecanlandırdı

Oyuncu Barış Arduç, TRT 1'in sevilen dizisi ‘Uyanış Büyük Selçuklu'nun ikinci sezonu için hazırlıklara başlayan Barış Arduç son paylaşımıyla hayranlarını heyecanlandırdı.

13 Haziran 2021, Pazar 20:52 Son Güncelleme:
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İlk sezonda Sultan Melikşah'ın hayatını ekrana getiren dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümlerinde Sultan Alp Arslan'ı anlatacak olan oyuncu, at binme derslerine başladı.

Dizinin yapımcısı Emre Konuk, oyuncuyla setten karesini paylaşıp, 'Sultan Alp Arslan'ın ölümsüz destanını anlatacağız' notunu düştü. 

Barış Arduç da at binerken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından "Gün sayıyoruz" notuyla paylaştı. Arduç'un fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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