Magazin Barış Arduç ve Asude Kalebek'ten gündeme damga vuran sahneler

Barış Arduç ve Asude Kalebek'ten gündeme damga vuran sahneler

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Barış Arduç ve Asude Kalebek'ten gündeme damga vuran sahneler

Son zamanlarda çok konuşulan dizi "Kulüp" seyircisiyle buluştu. Dizinin başrolünde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Asude Kalebek var. Dizide ilk sezona damgasını vuran olay ise Fıstık İsmet ve Raşel karakterleri arasındaki aşk oldu.

08 Kasım 2021, Pazartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Hikayesi 1955 yılında İstanbul’da geçen “Kulüp” dizisi seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay Tan’ın oturduğu, oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci ve Metin Akdül-ger’in yer aldığı dizinin ilk 6 bölümü dijital platformda yayınlanmaya başladı.

SES GETİREN SAHNELER

Hapishaneden çıkan Matilda’nın (Gökçe Bahadır) yeni bir hayat kurma çabasını konu alan “Kulüp”ün ilk sezonuna damga vuran, Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ve Matilda’nın kızı Raşel (Asude Kalebek) arasındaki aşk oldu. Arduç ve Kalebek’in sahneleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

‘Fıstık İsmet’ karakterini dizide Barış Arduç canlandırıyor. ‘Raşel’ rolüne ise Asude Kalebek hayat veriyor.


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