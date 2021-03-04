Magazin Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’lı Netflix dizisi Kulüp’ün kadrosuna 3 sürpriz isim

Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’lı Netflix dizisi Kulüp’ün kadrosuna 3 sürpriz isim

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Barış Arduç ve Gökçe Bahadır’lı Netflix dizisi Kulüp’ün kadrosuna 3 sürpriz isim

Netflix’in merakla beklenen Kulüp adlı dizisine 3 sürpriz isim konuk oldu. Zeynep Günay Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri geçtiğimiz ay başladı.

04 Mart 2021, Perşembe 12:36 Son Güncelleme:
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Barış Arduç ve Gökçe Bahadır ikilisinin başrollerini paylaştığı Netflix dizisi Kulüp için geri sayım başladı. Son olarak İstanbullu Gelin dizisine imza atan Zeynep Günay Tan’ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin çekimleri geçtiğimiz ay başladı.

Barış Arduç’un son olarak Çukur dizisindeki rolünün ardından yeni dizinin çekimlerine başlamasıyla birlikte heyecan daha da arttı! Gökçe Bahadır ise Ufak Tefek Cinayetler’den sonra 2 yıldır dizilerde yer almıyordu.

KULÜP DİZİSİ HAKKINDA

Barış Arduç’un, Fıstık İsmet isimli taksici karakterine hayat vereceği dizinin kadrosunda ayrıca Metin Akdülger, Fırat Tanış ve Salih Bademci gibi güçlü oyunculuklarıyla beğeni toplayan isimler de var.

Kulüp dizisinin toplamda 10 bölüm çekileceği gündeme gelmişti. Ancak henüz bu konuda bir netlik yok. İddialı bir proje olduğu dillendirilen dizinin kadrosuna, üç ismin daha katıldığı öğrenildi.

Diziye konuk oyuncu olarak gelen isimleri Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından duyurdu. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği diziye Ruhi Sarı, Suzan Kardeş ve Hazım Körmükçü de katıldı.

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