Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Gupse Özay ile olan mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelen oyuncunun markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı ve 4 milyon TL’ye anlaştığı söyleniyor.







