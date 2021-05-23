Barış Arduç'tan 4 milyonluk anlaşma
Barış Arduç bir GSM operatörünün marka yüzü oldu. Ünlü oyuncunun 2 yıllık anlaşma yaptığı markadan 4 milyon TL aldığı konuşuluyor.
23 Mayıs 2021, Pazar 08:40 Son Güncelleme:
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Gupse Özay ile olan mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelen oyuncunun markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı ve 4 milyon TL’ye anlaştığı söyleniyor.