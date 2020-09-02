Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı
İstanbul Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldıran ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli , "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
02 Eylül 2020, Çarşamba 15:56 Son Güncelleme:
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de 4 kişinin saldırısına uğradı. Atay'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanma istemiyle bugün mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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