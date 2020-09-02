Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de 4 kişinin saldırısına uğradı. Atay'ın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanma istemiyle bugün mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de, "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.



