Barış Atay’a saldıranların kimlikleri tespit edildi
İstanbul Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldıran 4 kişinin kimlikleri belli oldu.
01 Eylül 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.
Kimlikleri tespit edildi
Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.
Gözaltına alındı
Yine yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.