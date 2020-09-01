Siyaset Barış Atay’a saldıranların kimlikleri tespit edildi

Barış Atay’a saldıranların kimlikleri tespit edildi

Siyaset

Barış Atay’a saldıranların kimlikleri tespit edildi

İstanbul Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldıran 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

01 Eylül 2020, Salı 14:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz akşam Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a bir grup tarafından saldırılmıştı. Saldırı ardından Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

Kimlikleri tespit edildi 

Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberine göre; Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği tespit edildi. Yapılan tespitler ardından şüphelilerden biri de gözaltına alındı.

Gözaltına alındı 

Yine yürütülen çalışmalar sonrası şüpheli saldırganlardan 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra diğer 3 şüphelinin arandığı öğrenildi.

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