İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 5 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık Ömür Canpolat'ın 2 ayrı suçtan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken diğer 4 sanığın 1 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edildi.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Barış Atay Mengüllüoğlu'nun avukatları Ahmet Ekim ve Şerif Özgür Usta ile sanık avukatları katıldı.









"CEZALANDIRILMALARINI TALEP EDİYORUZ"

Duruşmada söz alan müşteki Barış Atay'ın avukatı, olayın örgütlü bir saldırı olduğunu düşündüklerini belirtti. Atay'ın avukatı, "Sanıkların fiili işledikleri yer, zaman, koşullar ve planlı hareket edişleri gözetilerek, suç kasıt ve kararlılıkları dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sokağın 5 metre genişliğinde olduğu ve sokakta yan yana yürüyen iki kişiden yol istemelerini gerektirecek bir durumun söz konusu olamayacağını belirterek, sanıkların Barış Atay'ı takip ettiklerinin kamera kayıtları ile sabit olduğunu öne sürdü. Saldırı anında sanıkların Atay'a yönelik hakaret içerikli bağırmaları nedeniyle sanıkların Atay'ın kimliğini bilmemeleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği belirtildi.

DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTEMİ

Mütalaada sanık Ömür Canpolat'ın "Kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan toplamda 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Diğer 4 sanığın ise "Kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na 31 Ağustos 2020'de saldırdığı iddia edilen Ömür Canpolat hakkında "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede diğer sanıklar Çağrı Hasan Çalışkan ile Çağlar Baş'ın sonradan kimlikleri tespit edilen İhsan Emekçi ve Osman Avşar'ın da "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep ediliyor.



