Siyaset Barış Atay'a saldırı olayında iddianame düzenlendi

Barış Atay'a saldırı olayında iddianame düzenlendi

Siyaset

Barış Atay'a saldırı olayında iddianame düzenlendi

Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

16 Ekim 2020, Cuma 14:06 Son Güncelleme:
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İstanbul Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, "Kamu görevlisini kasten yaralama" ve "Kamu görevlisine alenen hakaret etmek" suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, "Kamu görevlisini yaralama" suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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