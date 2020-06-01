Türkiye Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Türkiye

Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

01 Haziran 2020, Pazartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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Etimesgut Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Araç içindeki üç kişi, olayın faili oldukları gerekçesiyle Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Barış Çakan'ın "Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü" yönünde iddialar ortaya atılmış, Ankara Valiliği iddiaları yalanlamıştı.


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