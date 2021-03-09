Magazin Barış Falay ve Sedef Avcı yıllar sonra aynı projede buluştu

Barış Falay ve Sedef Avcı yıllar sonra aynı projede buluştu

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Barış Falay ve Sedef Avcı yıllar sonra aynı projede buluştu

2009-2011 yılları arasında ekrana gelen 'Ezel' dizisinde rol alan Barış Falay ve Sedef Avcı ikilisi, yıllar sonra 'Menajerimi Ara' dizisinde bir araya gelecek.

09 Mart 2021, Salı 14:24 Son Güncelleme:
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'Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay ile Bahar Tezcan'ı Sedef Avcı, 10 yıl sonra aynı projede buluştu. Sedef Avcı'nın Star TV ekranlarında yayınlanan 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı öğrenildi.

Sedef Avcı ve Barış Falay'ın yıllar sonra aynı dizide buluşacak olması sevenlerini heyecanlandırdı.

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