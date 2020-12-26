Magazin Barış Kılıç hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?

Barış Kılıç hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?

Magazin

Barış Kılıç hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?

Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncu Barış Kılıç, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisine transfer oldu.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ile Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç'ın yeni dizisi belli oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sadakatsiz dizisinde izleyeceğiz

Yasak Elma dizisinden ayrılan Barış Kılıç'ın ilerleyen bölümlerde Yasak Elma'ya geri döneceği iddia edilmiş ancak oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yaşanan yeni gelişmenin ardından yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı dizide Barış Kılıç'ın Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakterine yakın bir ilişkide olacağı ileri sürüldü.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Yoksa başka biri mi var?
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
26 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Fıccın’da görüşürüz
Uğur Alkapar
Şirin Sever
İlle de eğleneceğiz!
Şirin Sever
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki esnasında utandıran şeyler
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Eğlence dünyasının dahi çocuğu İzzet Çapa’dan bir ilk daha
Bekir Saçar
Hande Kazanova
20 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
200 yıl sürecek yeni bir döngüye giriyoruz!
Öner Döşer
Funda Duru
Kaan Karahan: Sesimi uzun süre keşfedemedim hatta ergenlikte karga sesliydim
Funda Duru
Sercan Yaşar
Parti bekçiniz geldi
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Halil Sezai, 4 yıldır aşk yaşadığı Melike Beşli ile ilk kez fotoğraf paylaştı