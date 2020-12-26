Barış Kılıç hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ile Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç'ın yeni dizisi belli oldu.

Sadakatsiz dizisinde izleyeceğiz

Yasak Elma dizisinden ayrılan Barış Kılıç'ın ilerleyen bölümlerde Yasak Elma'ya geri döneceği iddia edilmiş ancak oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yaşanan yeni gelişmenin ardından yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı dizide Barış Kılıç'ın Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakterine yakın bir ilişkide olacağı ileri sürüldü.