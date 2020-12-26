Barış Kılıç hangi dizinin kadrosuna dahil oldu?
Yasak Elma dizisinden ayrılan oyuncu Barış Kılıç, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisine transfer oldu.
26 Aralık 2020, Cumartesi 19:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ile Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma'dan ayrılan Barış Kılıç'ın yeni dizisi belli oldu.
Sadakatsiz dizisinde izleyeceğiz
Yasak Elma dizisinden ayrılan Barış Kılıç'ın ilerleyen bölümlerde Yasak Elma'ya geri döneceği iddia edilmiş ancak oyuncu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yaşanan yeni gelişmenin ardından yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı dizide Barış Kılıç'ın Yeliz Kuvancı'nın canlandırdığı Bahar karakterine yakın bir ilişkide olacağı ileri sürüldü.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN