Barış Manço mezarı başında anıldı! 22 yıl oldu...

COVID-19 salgını nedeniyle Barış Manço’nun ailesi, sınırlı sayıda müzisyenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nın Kadıköy’den kalkan Barış Manço vapuruna binerek Kanlıca’ya gitti.

Vapurda Barış Manço’nun şarkıları seslendirildi. Anma etkinliğini ünlü sanatçının hayranları çevrim için takip etti. Doğukan Manço da Barış Manço anma geleneğini bozmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün fiziken Barışseverler katılımcı olarak yanımızda yoktu, onlara canlı yayınlar vasıtasıyla ulaştık."



