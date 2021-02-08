Magazin Barış Manço mezarı başında anıldı! 22 yıl oldu...

Barış Manço mezarı başında anıldı! 22 yıl oldu...

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Barış Manço mezarı başında anıldı! 22 yıl oldu...

Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço ölümünün 22’nci yılında Kanlıca’daki mezarı başında anıldı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
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COVID-19 salgını nedeniyle Barış Manço’nun ailesi, sınırlı sayıda müzisyenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları’nın Kadıköy’den kalkan Barış Manço vapuruna binerek Kanlıca’ya gitti.

Vapurda Barış Manço’nun şarkıları seslendirildi. Anma etkinliğini ünlü sanatçının hayranları çevrim için takip etti. Doğukan Manço da Barış Manço anma geleneğini bozmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bugün fiziken Barışseverler katılımcı olarak yanımızda yoktu, onlara canlı yayınlar vasıtasıyla ulaştık."
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