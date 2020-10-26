Magazin Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı hakkında şaşırtan iddia

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı hakkında şaşırtan iddia

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Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı hakkında şaşırtan iddia

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşadığı iddiasını yalanlasa da ikili hakkındaki dedikodular bitmiyor.

26 Ekim 2020, Pazartesi 08:21 Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’yla ilgili ortaya atılan yeni iddiaya göre; genç çift birlikte yaşamak için Beşiktaş’ta ev kiraladı. İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirası ise 7 bin lira.

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'Şu an ilişki yaşamamın şansı yok'

Barış Murat Yağcı Nisa'nın sevgilisi olduğu hakkındaki iddialara daha önce şöyle cevap vermişti:

“Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar”


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