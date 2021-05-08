Magazin Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekti: Yüzlerce kadına yaptım bunu
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Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekti: Yüzlerce kadına yaptım bunu

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Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekti: Yüzlerce kadına yaptım bunu

Survivor 2020'nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde ise Her Şeye Rağmen adında bir kitap çıkarmıştı. Yağcı'nın kitabından kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:59 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Barış Murat Yağcı, Her Şeye Rağmen adlı kitabıyla gündem olmaya devam ediyor.

Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekti: “Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. ‘Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım’ diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu.”

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