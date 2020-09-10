Magazin Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı

Magazin

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı

Survivor’da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Survivor Barış, sevgilisini babasıyla tanıştırdı. Deniz BOY / POSTA

10 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Barış Murat Yağcı, Survivor’da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün Çeşme Alaçatı’daydı. Barış, Nisa’yı babası Güven Yağcı’nın sahibi olduğu kumrucuya götürüp tanıştırdı. Bu arada yoldan geçen hayranları ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Çukur'a düşen İrem Sak'a sarıldı!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Böcekli ruj sürmeyi bırakın!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Selena Gomez: Eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor