Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa'yı babasıyla tanıştırdı
Survivor’da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Survivor Barış, sevgilisini babasıyla tanıştırdı. Deniz BOY / POSTA
10 Eylül 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı, Survivor’da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün Çeşme Alaçatı’daydı. Barış, Nisa’yı babası Güven Yağcı’nın sahibi olduğu kumrucuya götürüp tanıştırdı. Bu arada yoldan geçen hayranları ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.
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