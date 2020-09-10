Barış Murat Yağcı, Survivor’da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün Çeşme Alaçatı’daydı. Barış, Nisa’yı babası Güven Yağcı’nın sahibi olduğu kumrucuya götürüp tanıştırdı. Bu arada yoldan geçen hayranları ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler.