Magazin Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı alışverişte

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı alışverişte

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Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı alışverişte

Survivor'da tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, geçen cuma günü Nişantaşı’ndaki City’s AVM’deydi.

04 Ocak 2021, Pazartesi 08:32 Son Güncelleme:
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Survivor 2020 yarışmasıyla adını duyuran 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

Temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili olan çift, önceki gün mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ancak ikili, muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.

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Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kalmışlardı.


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