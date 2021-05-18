Magazin Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran açıklama: Nisa ile ayrılmadık

Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran açıklama: Nisa ile ayrılmadık

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Barış Murat Yağcı'dan kafa karıştıran açıklama: Nisa ile ayrılmadık

Barış Murat Yağcı, Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayında Kadir Çetin’in konuğu oldu.

18 Mayıs 2021, Salı 08:59 Son Güncelleme:
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“Survivor” yarışmasında tanışıp Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Yağcı, ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" paylaşımı yapmıştı..


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