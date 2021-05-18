“Survivor” yarışmasında tanışıp Türkiye’ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile ilgili konuşan Yağcı, ayrıldıkları iddiasını yalanladı. Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" paylaşımı yapmıştı..







