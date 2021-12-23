Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den gelen açıklama şu şekilde:

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li Terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.