Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan flaş bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK'nın kalleş bir bombalı saldırıda bulunduğu bildirildi. Terör saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenleyen teröristler en az 5 kişiyi katletti, 12 masum sivili de yaraladı.