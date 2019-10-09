Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da destek geldi.

Verilen talimatla İstanbul'daki tüm camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

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AA