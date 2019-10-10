Dünyanın gözü kulağı Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı'nda... Operasyonun ikinci gününde bilançoyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında harekata ilişkin detaylı bilgiler veren Erdoğan, operasyonda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyona verilen Barış Pınarı Harekatı adının nasıl belirlendiğini de ilk kez anlattı.

'Rastgele bir tercihte bulunmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın isminin rastgele belirlenmediğini kaydederek, "Harekatımızın adını Barış Pınarı olarak belirlerken rastgele bir tercihte bulunmadık. Biz terör örgütünü bölgeden kazıyarak Suriye'de gerçek anlamda barışı tesis etmek üzere bu adımı attık. Bizim sınır Suriye tarafında hep pınarlarla doludur. İşte o pınarlardan hareketle biz bunun adını Barış Pınarı Harekatı koyduk." diye konuştu.

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