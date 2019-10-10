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Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşım ve yayınlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlere ilişkin soruşturma başlattı

10 Ekim 2019, Perşembe 18:57
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Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşım ve yayınlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımları ve yayınlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan harekatla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme suçlarından" re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA


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