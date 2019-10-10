Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı