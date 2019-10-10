Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
''Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu”
Açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu” denildi.
DHA