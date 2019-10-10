Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ve Resulayn ilçesi ile bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar savaş uçaklarınca bombalandı. Askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyeleri yapılırken saat 22.30 sularında da kara harekatı başladı. Öte yandan MSB 00.20 civarında vurulan hedef sayısını 181 olarak açıkladı. MSB'nin son açıklamasında ise komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlediği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.

Akşam saatlerinde bölgeye yönelik atışlar daha da yoğunlaştırıldı.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun roketatar ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Kara harekatı başladı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı başladı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığı bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." ifadesi kullanıldı.

Komandolar ilerliyor

- Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.