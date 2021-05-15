Barış sonrası ilk tatil

Ece Erken iş insanı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile 2019’da aşk yaşamaya başlamıştı. O dönem sevgilisi, iki çocuğunun annesi Benan Yazıcıoğlu ile evliydi. Ayrılık aşamasındaydılar. Çift, Haziran 2020’de boşandı. Herkes Ece Erken’in üçüncü kez nikah masasına oturacağını düşünürken, Aralık 2020’de yolları ayrıldı. Neden olarak da Ece Erken’in kıskançlığı gösterildi. Ama gelin görün ki; eski sevgililer hasrete dayanamadı ve martta yeniden bir araya geldi.

BODRUM’A DEMİR ATTILAR

Ece Erken, Ramazan Bayramı’nı sevgilisi ile birlikte karşıladı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun servet ödeyerek aldığı lüks teknesinde tatilde. Önceki gün Bodrum Türkbükü’ne demir attılar. Sabahtan akşama kadar denize girdiler. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu daha önce “Boşanmamım üçüncü bir kişi ile hiç ilgisi yok. Allah’tan gelen bir gönül ilişkisi yaşıyorum. Herkesin saygı duymasını bekliyorum” diye konuşmuştu.