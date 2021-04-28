Magazin Barış Üregül: Takılar bende yok!

Barış Üregül: Takılar bende yok!

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Barış Üregül: Takılar bende yok!

Asya Engin, eski eşi Barış Üregül’e düğünde takılan takıları kendisine iade etmediği için dava açtı. 2017'de evlenen çift, geçen yıl çekişmeli olarak boşanmış, çocuklarının velayeti de anneye verilmişti.

28 Nisan 2021, Çarşamba 10:06 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre; Asya Engin, boşanma davasının ardından yeniden mahkemeye başvurarak, düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürdü.

İkilinin, davası İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizli görüldü. Duruşma çıkışı açıklama yapan Engin, "Her zaman hukukun üstünlüğüne inandım. Önce ilahi adalete, sonra da yüce yargıya. Benim için en önemli şey evladımdır" dedi.

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ise “Evden ayrılırken tüm eşyalarını almıştır. Takılar bende yok" ifadelerini kullandı.

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