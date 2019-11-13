Barış Yurtçu eşi Deniz Baysal'ı hiç yalnız bırakmıyor
Oyuncu Deniz Baysal önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
İkinci şubesi açılan ‘Yasemin Miras Beauty’ adlı güzellik merkezinde düzenlenen davetteydi. Yanında da eylülde nikah masasına oturduğu Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu vardı.
'Hayatımızda değişen bir şey olmadı'
Taze damat eşini bir an bile yalnız bırakmadı. Deniz Baysal, evliliğe dair sorulara “Biz zaten yıllardır birlikteydik, bu yüzden hayatımızda değişen bir şey olmadı” yanıtını verdi.
Ali Keser/ POSTA
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