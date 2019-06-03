Barışma teklifini reddedince karnından vurdu!

Antalya'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.'yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.'ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu. 12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.'nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı.

Dilek Ü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Dillek Ü.'yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü.

Süleyman Ü.

Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dilek Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

DHA