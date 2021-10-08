Türkiye Barışmak için bir araya geldiler! Çıkan kavgada kan aktı

Barışmak için bir araya geldiler! Çıkan kavgada kan aktı

Türkiye

Barışmak için bir araya geldiler! Çıkan kavgada kan aktı

Mersin Tarsus'ta aralarında husumet olan iki aile barışmak için bir araya geldi. İki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

08 Ekim 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Fevziçakmak Mahallesi 1747 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen aynı mahallede oturan akraba iki aile, komşularının araya girmesiyle barışmak için bir araya geldi. Ancak aileler arasında yine kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfekleriyle ateş açtı. Kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı. Tarsus'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Mahallede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olay yerinde çok sayıda tabanca kovanı ile tüfek kartuşu buldu. Ekipler, kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına alırken, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)

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