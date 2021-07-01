Türkiye Bariyerlere çarparak devrilen TIR'daki baba- oğul öldü

Bariyerlere çarparak devrilen TIR'daki baba- oğul öldü

Türkiye

Bariyerlere çarparak devrilen TIR'daki baba- oğul öldü

Şanlıurfa'da, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrilen TIR'daki sürücü Selahattin Atış (62) ile oğlu Muhammed Atış (16), hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2021, Perşembe 13:55 Son Güncelleme:
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Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 47'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Selahattin Atış yönetimindeki 47 APP 621 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Selahattin Atış ile oğlu Muhammed Atış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi işlemleri için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)

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