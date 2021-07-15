Türkiye Bariyerlere saplanan araçtaki sürücü feci şekilde can verdi

Bariyerlere saplanan araçtaki sürücü feci şekilde can verdi

Türkiye

Bariyerlere saplanan araçtaki sürücü feci şekilde can verdi

Amasya Suluova'da kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi.

15 Temmuz 2021, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
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Merzifon istikametine giden Şenel Bozkurt (57) idaresindeki 05 LH 440 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli girişinde aynı yönde ilerleyen F. P'nin kullandığı 34 EOY 43 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobile ok gibi saplanan bariyer aracın bagaj bölümüne kadar girdi.

Ağır yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekibince çıkarılan Bozkurt, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ve bu araçtakiler ise kazayı yara almadan atlattı.

AA

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