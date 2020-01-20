Barselona’da konaklamak isteyenler için çok fazla sayıda otel seçeneği vardır. Üç yıldızlı otellerden, beş yıldızlılara hatta apart otel seçeneklerine kadar pek çok alternatif değerlendirilebilir. Barselona otelleri genellikle şehir merkezinde yer alır. Barselona şehir merkezi otellerinde konaklandığında gezilecek turistik yerlere ulaşmak da daha kolay olacaktır.

Barselona’da ne yenir?

İspanya’ya özgü, ünü dünyaya yayılmış yemeklerden yemek, Barselona seyahatine renk katacaktır. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barselona mutfağı, deniz ürünleri ağırlıklı yemekler sunmaktadır. Her biri ayrı lezzetli olan bu yemekler, Katalan mutfağının de zenginliğini göstermektedir. Şehrin turistik meşhur restoranlarına gitmeden önce rezervasyon yaptırmak gerekmektedir.

Gazpacho

Çiğ sebzeler ile yapılan ve soğuk servis edilen bir çeşit domates çorbasıdır. İspanya'nın güney bölgesinde oldukça yaygındır. İçinde domates, salatalık, kuru soğan, biber gibi sebzeler yer almaktadır.

Paelle

İspanyolların en ünlü yemeklerinden olan bu yemek deniz mahsulleriyle zenginleştirilmiş ve hafif ıslak yapılan bir pilavdır. İçinde karides, midye, istiridye gibi deniz ürünleri vardır. Büyük sahanlarda servis edilmektedir.

Churro

Bu bir çeşit kızartılmış hamur tatlısıdır. Hamurun üzerine kızartıldıktan sonra toz şeker dökülür ve bazen de çikolata sosa batırılarak servis edilmektedir.

Tapas

Küçük porsiyonlar olarak servis edilen çeşitli başlangıç mezeleridir.

Barselona, İber Yarımadası'nın kuzeydoğu kıyısında yer almaktadır. Bu bölge Katalanların yoğun olarak yaşadığı bir yerdir. Ayrıca şehir, açık hava bir sanat müzesi gibidir. Önem taşıyan diğer müzeler arasında; romanesk ve gotik ressamların yapıtlarını barındıran Katalonya Güzel Sanatlar Müzesi, 12-18. yüzyıl heykellerinin sergilendiği Federico Marés Müzesi, Picasso Müzesi, Deniz Müzesi ve Joan Miró Vakfı bulunmaktadır.

Şehir ayrıca burada 1899'da kurulan, dünyanın en çok bilinen futbol kulübü olan Barcelona Futbol Kulübü (FC Barcelona) ile tanınmaktadır. Kentin en eski yerleşim yeri Monte Taber'dir. Roma Dönemi eserlerinin kalıntıları, buradaki bazı sokaklarda halen görülmektedir. Eski kentin ortasındaki Barselona Katedrali bulunur.

La Rambla

Barselona’nın en meşhur caddesidir. Trafiğe kapalı olan cadde boyunca yürüyüş yapmak, alışveriş yapmak, sokak sanatçılarını seyretmek eğlenceli bir aktivite olabilir. Ayrıca burada pek çok kafe ve restoran bulunmaktadır.

Sagrada Familia Kilisesi

Henüz tamamlanmamış olsa da Barselona'da turistik gezi rehberlerinin baş köşesinde yer alan görkemli yapıdır. Sagrada Familia, tamamlanmamış projenin restorasyonu yapılmaya başlamış olmasıyla da dikkat çekmektedir. Gaudi’nin bitişini göremediği bu mimari şaheserin günümüz teknolojisi ile 2026 yılında bitirilmesi planlanmıştır. Gotik tarzın en güzel örneklerindendir.

Kristof Kolomb Anıtı

Akdeniz'in en hareketli limanı olan Barselona Limanı, yılda 700.000'den fazla geminin uğrak yeridir. Limana çıkan yolda ünlü kâşif Kristof Kolomb Anıtı yer almaktadır.

Plaça Reial

La Rambla üzerinde sahile doğru giderken solda kalan Plaça Reial 1800’lerde yapılmıştır. Bu meydanda Gaudi’nin yaptığı lambalar bulunmaktadır.

Barselona Plajı

Barcelona Plajı oldukça uzun ve kum bir plajdır. Denize girmek, koşu yapmak, akşam güneşin batışını seyretmek için ideal bir yerdir.

Miro Müzesi

Sürrealizmin öncüsü ressam Miro’nun eserlerinin görülebileceği, ressam hakkında detaylı bilginin alınabileceği ara sokakta yer alan bir müzedir. Müzeden çıkışta çevrede bulunan kafelerde bir mola vermek harika bir seçenektir. Eşsiz bir tarih ve doğal güzellikler sunan Barselona’yı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.



