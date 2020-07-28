Siyaset Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Siyaset

Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

28 Temmuz 2020, Salı 21:16 Son Güncelleme:
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Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.

AA


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