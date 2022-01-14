Bartın İşi Tel Sarma Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı

Bartın İlinin geleneksel el sanatlarından olan ve tarihi 18. yüzyıla dayanan 'Bartın İşi Tel Sarma' İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun olumlu sonuçlanması neticesinde coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

17. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nde saray süslemelerinde kullanılan sim sırma sanatının 18. yüzyılın sonlarına dogˆru Bartınlı kadınlar tarafından işlemelere parıltı katmak amacıyla sim ip yerine tel kullanılmasıyla ortaya çıkan Bartın İşi Tel Sarma coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazanan Bartın İşi Tel Sarma sanatında bez dokuma üzerine gümüş tel kullanılarak sarma tekniği ile motifler işleniyor.

Geçmişte aile ya da düğün fotoğraflarının yerleştirildiği panolara işlenen Bartın İşi Tel Sarma günümüzde ise oda takımlarında, yatak takımlarında, yemek ve c¸ay takımlarında, dıs¸ giyimde, giyim aksesuarlarında, duvar aksesuarlarında motifli tablolar olarak kullanılmakta.

Tamamen el emeği ile işlenen Bartın İşi Tel Sarmanın digˆer nakıs¸lardan en o¨nemli farkı iplik kullanılmadan sadece o¨zel igˆnesi ve telle yapılması.

Bartın İşi Tel Sarmanın coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla ilgili Bartın Valiliğince yapılan açıklamada, “Bartın İşi Tel Sarmanın İlimiz kültürüne kazandırılmış olan tescil belgesi hayırlı olsun” denildi.

İHA