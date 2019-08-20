Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Bartın Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alıyor. İlana başvurular bugün başladı ve son gün 3 Eylül olarak belirlendi. Adaylar şimdi istenilen belgeleri ve aranan şartları araştırıyor.