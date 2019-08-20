Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Bartın Üniversitesi 5 araştırma görevlisi alıyor. İlana başvurular bugün başladı ve son gün 3 Eylül olarak belirlendi. Adaylar şimdi istenilen belgeleri ve aranan şartları araştırıyor.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü "Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye ilan geçti.
Açıklama sonrası adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı.
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