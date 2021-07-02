Türkiye Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

02 Temmuz 2021, Cuma 17:02 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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