Bartın Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü bugün yayımladığı ilanda "(Öğretim Üyesi Alım İlanı 2019-05)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır." diye belirtti.

Adaylar 15 gün içinde başvurularını yapmak zorunda. Peki, başvurular nasıl yapılır?