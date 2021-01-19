Bartın Valiliği duyurdu: O kişiler idari izinli sayılacak
Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 20/01/2021 günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.
19 Ocak 2021, Salı 18:40 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
İHA
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