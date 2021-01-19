Bartın Valiliği duyurdu: O kişiler idari izinli sayılacak

Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

İHA



