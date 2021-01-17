Bartın Valisi duyurdu: İnkumu açıklarında Rus gemisi battı

Bartın İnkumu açıklarında geminin battığı görülürken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi edinilemedi. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.





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Vali Güner: Gemide 15 kişide olduğu bilgisi var

Bartın Valisi Sinan Güner, “Şu anda gemide 15 kişinin olduğu, filikalarda mahsur kaldığı bilgisi var. Bartın Limanı'nda bulunan bütün gemileri kurtarma çalışması için bölgeye göndereceğiz. Şu anda bir vefat haberi gelmedi” dedi.

Vali Sinan Güner geminin Rus bandıralı kuru yük gemisi olduğunu, 15 kişinin 3 filikaya binerek kurtulduğunu, ancak hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirterek, şu anda can kaybı olmadığını açıkladı.

Filikalara ulaşılmaya çalışıyor

Bartın Güner kurtarma çalışmaları hakkında, “Rus bandıralı kuru yük gemisi bu kötü hava şartları nedeniyle battı. 10-15 arası mürettebatı olduğunu biliyoruz. Bunlar filikalarla can yelekleri giyerek denize açıldılar. Şu anda bu imkanlarla kurtarma çalışmalarına başladık. Denizde dalga çok yüksek, hava şartları çok kötü. Sahil Güvenlik’in botu ulaşmaya çalışıyor. Çok zor şartlarda yani denizin dalga boyu botun boyundan yüksek. Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemi Ereğli’den hareket etti. Eğer uçuş imkanı varsa Samsun’dan helikopter de talep ettik. Şu anda Güzelcehisar civarlarında 600-700 metre açıklarda filikalar gözle görülebiliyor. Deniz altı dalgıç ekibimiz filikaları kendi botlarını yüzdürebilirlerse bu 600-700 metreye ulaşmaya çalışacaklar, denizden de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ulaşmaya çalışıyor” dedi.

3 kişi kurtarıldı

Batan geminin personelinin filikalara bindiği, şiddetli rüzgar nedeniyle filikaların Güzelcehisar mevkiine sürüklenmesi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu ekiplerince 3 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik'ten açıklama

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yapılan açıklamada, batan geminin "ARVİN" isimli Rus bandıralı yük gemisi olduğu belirtilerek, "Gemi personelinin filikalarla denizde oldukları öğrenilmiş olup ekipler, olay yerine intikal ettiğinde ayrıntılı bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.



